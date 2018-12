Bohemian Rhapsody de Queen est la chanson du XXe siècle la plus écoutée en ligne

Le cultissime morceau de Queen, sorti en 1975 sur l’album A Night At The Opera, aurait dépassé la barre des 1,6 milliard d'écoutes sur les principales plateformes de streaming.

Après la récente sortie sur grand écran du biopic consacré au groupe londonien, portant le titre de cette célèbre chanson de 6 minutes, voici que Queen est de nouveau dans l’actualité avec le record de la chanson du vingtième siècle la plus écoutée en ligne.

Une information révélée par Universal Music, qui place le tube de Queen devant "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana et "Sweet Child O’Mine" de Guns N’ Roses. "Bohemian Rhapsody est l’une des plus grandes chansons de l’un des plus grands groupes de l’histoire. Nous sommes extrêmement fiers de représenter Queen et ravis de voir que le morceau inspire de nouveaux fans à travers le monde, plus de quarante ans après sa sortie. Félicitations à Queen et à Jim Beach pour cet incroyable succès, véritable témoignage du génie éternel de Queen", a déclaré Lucian Grainge, PDG d’Universal Music Group.

Même son de cloche du côté de Brian May, guitariste du groupe : "On dirait bien que le rock a évolué vers le streaming. Je suis très heureux que notre musique soit toujours diffusée auprès du plus grand nombre." C’est sur Spotify et YouTube que la chanson connaît le plus de succès, avec respectivement 600 millions et 750 millions d’écoutes.