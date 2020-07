BMW Motorrad dévoile un tout nouveau régulateur de vitesse adaptatif

Le constructeur allemand BMW Motorrad, qui ne cesse d’innover pour la sécurité et le confort de ses clients, propose désormais un régulateur de vitesse adaptatif (Active Cruise Control) avec contrôle de distance. Avec cette nouveauté, le constructeur allemand entend offrir une expérience de conduite inédite et, surtout, plus confortable que jamais.

Développé en coopération avec Bosch, ce nouveau système doit permettre de réguler automatiquement la vitesse définie par le pilote en fonction de la distance par rapport au véhicule qui le précède. Le système régule la vitesse du véhicule lorsque la distance par rapport au véhicule qui le précède est réduite en prenant soin de toujours maintenir la distance souhaitée par le motard. La vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède peuvent être réglées à l’aide d’un simple bouton, ces réglages s’affichant sur le tableau de bord de l’écran TFT.

Cette nouvelle assistance se distingue aussi par ses deux modes prédéfinis (confortable ou dynamique), qui offrent aux passagers des accélérations et des décélérations plus ou moins marquées selon les distances à respecter. Dans les virages, la vitesse est automatiquement réduite et un angle d’inclinaison confortable est aussi privilégié. Pour une conduite la plus stable possible. A noter que ce régulateur de vitesse adaptatif est paramétré pour ne s’adapter qu’aux véhicules en mouvement. En cas d’accident devant lui ou de feux de circulation, le conducteur doit freiner de lui-même.

BMW Motorrad précise qu’à tout moment, cet "Active Cruise Control" peut évidemment être désactivé au profit du Dynamic Cruise Control (DCC) "classique", le conducteur reprenant alors la main.

Le constructeur allemand est le premier à lancer cette nouveauté, d’autres constructeurs, toujours en partenariat avec Bosch, vont prochainement l’adopter.