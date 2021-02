Blizzcon 2021 : Diablo, World of Warcraft, retour sur les annonces de Blizzard

L’éditeur Blizzard organisait ce vendredi 19 février sa Blizzcon en ligne, Coronavirus oblige. Mais cela n’a pas empêché l’événement de déborder d’annonces en tout genre.

The Blizzard Arcade Collection

À commencer par cette compilation de titres plutôt obscurs du studio. Blizzard, qui fête cette année ses 30 ans, a en effet dévoilé une collection qui comprend trois jeux : The Lost Vikings, Rock'n Roll Racing et Blackthorne. Les trois titres sont d’ores et déjà disponibles en téléchargement sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

Chaque jeu est proposé dans sa version dite “définitive”, et offre quelques avantages, comme la possibilité de rembobiner l'action jusqu'à 10 secondes en arrière. De plus, The Lost Vikings et Blackthorne proposent un mode spectateur, qui permet simplement de suivre une partie préenregistrée, et d’en prendre le contrôle à n’importe quel moment.