Blizzard prépare un Warcraft à la sauce Pokémon Go

Selon Kotaku, le studio pourrait revenir en force sur les smartphones avec un jeu inspiré de Pokémon Go, mais à la sauce Warcraft.

Plusieurs employés de l’entreprise, dont le designer en chef de World of Warcraft, Cory Stockton, seraient des grands fans de Pokémon Go, au point d’y jouer quotidiennement au travail (la statue géante d’un orc située devant leurs locaux est d’ailleurs une arène très prisée). D’où l’idée de transposer l’univers de WoW et ses orcs, dragons, elfes, trolls et ogres dans une version mobile.

Mais à la différence du jeu de Niantic, ce "Warcraft Go" ne serait pas uniquement multijoueur. Un mode solo serait également de la partie, même si les détails sont pour l’instant très maigres.

Le 2 novembre dernier, lors de sa conférence Blizzcon, le studio annonçait également une version mobile de Diablo, son autre franchise à succès, baptisée Diablo Immortal. Une annonce qui n’avait pas été bien accueillie par les fans. L’annonce de ce "Warcraft Go" prouve donc qu’en matière de jeux mobiles, Blizzard persiste et signe.

Si le jeu est bien exécuté, le studio pourrait connaître un nouveau succès, après celui du jeu de cartes Heartstone, disponible sur de nombreuses plateformes, dont iOS et Android.