BlackBerry attaque Facebook en justice pour violation de brevet

Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram : tous sont visés par cette plainte de BlackBerry.

L'entreprise américaine, qui s'est retirée du marché des smartphones en 2016, n'a semble-t-il rien d'autre à faire que de protéger son portefeuille de brevets, quitte à parfois chercher la petite bête. On appelle ça des "Patent Troll", soit des trolls prêts à tout pour gagner un peu d'argent sous des prétextes douteux de viol de brevet.

Ce que BlackBerry reproche à Facebook et ses nombreuses applications, c'est leurs messageries, qui copient "l'interface utilisateur, les fonctionnalités et de nombreuses technologies de sécurité innovante, qui ont fait le succès critique et public des terminaux et systèmes BlackBerry dans un premier temps."

Sept brevets sont concernés, et tous sont là pour protéger BBM, BlackBerry Messenger, une plateforme qui a révolutionné la messagerie moderne. De là à reprocher à Facebook l'utilisation d'une pastille rouge indiquant le nombre de messages non lus, il n'y a qu'un pas que les avocats de BlackBerry ont décidé de franchir.

Selon Paul Grewald, directeur adjoint du service juridique de Facebook, "BlackBerry cherche désormais à taxer l’innovation des autres après avoir arrêté d’innover. Nous avons l’intention de nous battre". BlackBerry aurait pu s'en prendre à d'autres messageries populaires, comme iMessage d'Apple ou Hangouts de Google, mais l'attaque ciblée vers Facebook indique clairement qu'il s'agit là d'une façon détournée de trouver un accord financier.

Une porte-parole de l'entreprise ne s'en cache pas, expliquant laisser la porte ouverte à Facebook... "En tant qu'expert dans les domaines de la cybersécurité et du logiciel embarqué, BlackBerry voit Facebook, Instagram et WhatsApp comme de grands partenaires potentiels pour atteindre notre objectif de proposer un futur connecté et sécurisé, c'est pourquoi nous leur tenons la porte ouverte. Cependant, nous avons la certitude que Facebook enfreint nos propriétés intellectuelles, et après plusieurs années de discussions, nous avons aussi l'obligation pour nos actionnaires de les poursuivre en justice."

Pour autant, un accord ne sera pas évident à trouver. Les avocats de Facebook n'ont pas l'habitude de se laisser faire et l'affaire pourrait mettre plusieurs années à être jugée.