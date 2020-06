Black Lives Matter : un site offre plus de 300 jeux pour moins de 5 euros

La plateforme itch.io, sorte de Epic Games Store indépendant, propose un bundle comprenant plus de 740 jeux et projets en tout genre (applications, jeux de société, etc.), pour la modique somme de 5 dollars.

Plus de 560 créateurs ont participé à l’appel de la plateforme, en proposant leur jeu ou toute autre forme de travail créatif. Le bundle, d’une valeur de 3400 dollars, est disponible à cette adresse jusqu’à la fin de la semaine.

L’argent récolté (5 dollars étant le don minimum possible) sera ensuite reversé à 50/50 avec deux associations : la NAACP Legal Defense and Educational Fund et la Community Bail Fund. “Nous vivons à une époque d'injustices raciales, d'inégalités et de brutalités policières contre les Noirs”, explique la plateforme. “Nous espérons que tout le monde prendra position de toutes les manières possibles. Nous nous sommes associés à des créateurs de notre plateforme pour soutenir les organisations qui travaillent directement avec les personnes concernées.”

Parmi les jeux proposés dans cet énorme bundle, on vous conseille très, très chaudement :

Hors bundle, ces excellents jeux couteraient près de 100 euros. De quoi remplir votre ludothèque tout en soutenant une bonne cause.