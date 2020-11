Black Friday : cinq offres techno à ne pas rater

Ce vendredi 27 novembre, c’est le Black Friday, un jour de soldes monstres qui remonterait aux années 1930. L’occasion de faire quelques bonnes affaires ou de profiter de promotions intéressantes. Et sans se faire arnaquer grâce à Test-Achats ! Google Nest Mini

6 images © Google

L’enceinte connectée de Google vous permet non seulement d’écouter de la musique depuis Spotify, Deezer ou YouTube Music, mais également de compter sur l’Assistant Google. Celui-ci peut vous donner la météo, traduire certaines phrases, gérer votre agenda, prendre en charge vos appareils connectés (comme des ampoules) ou même vous raconter une blague. Bon, elles ne sont pas toutes excellentes mais ça vous fera au moins sourire. Habituellement vendu 59,95 euros, le Google Nest Mini est actuellement disponible pour 29,95 euros par ici. Fitbit Versa 2

6 images © Fitbit

Ce petit bracelet connecté déborde de fonctionnalités. Il compte vos pas; surveille votre fréquence cardiaque; vous permet d’enregistrer vos entraînements et analyse votre sommeil. Il dispose en plus d’un compteur de calories et une fois connecté à votre smartphone, vous permet de recevoir toutes vos notifications directement sur le poignet. C'est une bonne alternative à l'Apple Watch, surtout si vous êtes plutôt tourné vers Android. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est un bon moyen de surveillez votre activité au quotidien et vous motiver pour bouger plus (rassurez-vous, il vous reste encore 35 jours pour trouver votre bonne résolution de l'année !) Habituellement vendu 199,99 euros, le Fitbit Versa 2 est actuellement disponible pour 149,99 euros par ici. Lire aussi : Trois bons plans pour le Black Friday en Belgique

iRobot Roomba i7+

6 images © iRobot

L’aspirateur robot, déjà bien utile pour s’assurer que la maison est toujours propre, devient encore plus pratique avec son système d’autovidage Clean Base. Autrement dit, plus besoin de vider l’aspirateur entre deux sessions de nettoyage. Celui-ci, une fois connecté à sa base de recharge, se vide automatiquement. Car il est là notre futur : laisser les robots faire le sale travail à notre place, et trouver des moyens d'en faire encore moins qu'avant. De plus, le i7+, comme toujours chez iRobot, peut compter sur un système de cartographie intelligent pour quadriller au mieux les différentes pièces de votre maison. L'allié idéal de tout ceux qui sont plus Netflix & Chill que grand ménage. Habituellement vendu 999 euros, le iRobot Roomba i7+ est actuellement disponible pour 699 euros par ici. Tado Thermostat V3+

6 images © Tado

Le thermostat intelligent V3+ de Tado vous permet de contrôler à distance vos radiateurs, grâce à des têtes thermostatiques connectées. Il vous suffit de remplacer votre thermostat actuel, puis de changer les têtes thermostatiques des radiateurs de votre choix. Ceux-ci apparaîtront ensuite dans une application et pourront même être contrôlés par la voix grâce à votre assistant personnel préféré. Simple d’installation, le Tado Thermostat V3+ et vannes s’adaptent à une grande majorité de chaudières et de modèles de radiateurs. Nous l'avons testé depuis plusieurs mois et c'est un allergique au bricolage qui vous l'assure. Si j'ai pu l'installer, tout le monde peut le faire. Habituellement vendu 329 euros, le kit de démarrage avec le thermostat et 2 têtes thermostatiques est actuellement disponible pour 199 euros par ici. Huawei Freebuds Pro

6 images © Huawei