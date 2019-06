BlaBlaCar lance ses BlaBlaBus en Belgique

BlaBlaCar, leader mondial du covoiturage, lance dès aujourd’hui ses premiers bus en Belgique. Dix lignes sont prévues au Benelux, et les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.

Le succès story BlaBlaCar (plus de 75 millions de membres dans 22 pays) continue. La plateforme, qui jusqu'à présent mettait en relation des conducteurs voyageant avec des places libres et des passagers se rendant dans la même direction, lance plusieurs lignes de bus en Belgique. Le service s'appelle tout naturellement BlaBlaBus, et dessert les grandes villes d’Europe.

Chez nous, BlaBlaBus proposera 10 lignes qui connecteront Bruxelles Midi, Zaventem, Liège, Louvain, Anvers et Bruges à la France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni :

Bruxelles - Paris

Bruxelles - Lille

Zaventem - Bruxelles - Lille - Paris CDG aéroport - Paris

Liège - Louvain - Bruxelles - Paris

Amsterdam - Rotterdam - Bruxelles - Paris

Amsterdam - Utrecht - Bruxelles - Paris

Amsterdam - Anvers - Lille - Paris

Amsterdam - Rotterdam - Anvers - Paris

Amsterdam - La Haye - Rotterdam - Bruxelles - Londres

Amsterdam - Utrecht - Anvers - Bruges - Londres

Les BlaBlaBus, équipés de Wifi et de prises électriques, sont opérés par des autocaristes partenaires de BlaBlaCar. En 2019, plus de 70 lignes BlaBlaBus seront ouvertes en Europe. Plus, de 400 destinations dans 10 pays d’Europe seront ainsi accessibles.

"Près d’un million de membres utilisent déjà BlaBlaCar sur notre plateforme au Benelux et certaines destinations enregistrent une demande de plus en plus forte. Par exemple, Paris-Bruxelles est le quatrième axe le plus fréquenté sur notre plateforme en France. Nous disposons donc d’une base solide pour déployer rapidement notre réseau en Belgique et l’étendre au reste de l’Europe de l’Ouest", explique Audrey Wolfovski, Country Manager France & Benelux chez BlaBlaCar.