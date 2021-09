Billie Eilish prête son visage à une enceinte Amazon Echo, mais pas sa voix

La chanteuse, qui vient de sortir son deuxième album, Happier Than Ever, est sur tous les fronts. Après un concert sur Disney+, des campagnes promotionnelles avec Apple Music et Spotify, place à la collaboration avec Amazon.

Un partenariat étrange

On aurait pu s’attendre à retrouver la voix la chanteuse en lieu et place de celle de l’assistant d’Alexa. Mais rien de tout ça. Cette collaboration consiste simplement en une enceinte, sur laquelle est imprimée la pochette de l’album de Billie Eilish.

Rien de plus, rien de moins. Mais cela n’empêche pas le géant de l’e-commerce de proposer le produit à 229,99 dollars. De son côté, la chanteuse, qui nous a habitués à mieux, se contente d’expliquer qu’elle a " hâte que mes fans mignons puissent écouter mon nouvel album Happier Than Ever en audio spatial, disponible sur Amazon Music Unlimited. "

Aucune option spéciale

Sur son blog, Amazon donne quelques exemples de commandes vocales à prononcer, comme " Alexa, joue Happier Than Ever de Billie Eilish ", ou encore " Alexa, joue la chanson qui dit ‘Try not to abuse your power’ ".

Bref, que des commandes disponibles sur n’importe quelle enceinte de la marque. Voire sur n’importe quelle enceinte connectée tout court.

Tout au plus, Amazon proposera prochainement " des alarmes Billie Eilish ", pour être certain de détester l’album après quelques réveils difficiles.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’Amazon collabore avec des artistes. La créatrice Diane von Furstenberg avait notamment designé une enceinte (sans visage imprimé en grand sur le tissu). Des versions pour enfants sont également disponibles, avec un imprimé tigre et un imprimé panda.