Bientôt un GPS à glisser dans vos chaussures pour vous déplacer ?

Honda, via la start-up Ashirase, Inc., développe actuellement un système de navigation GPS d'un nouveau genre qui permettrait, grâce à des vibrations au niveau des pieds et des orteils, de suivre un itinéraire précis et d'atteindre sa destination sans encombre.

On est passé des encombrantes cartes routières à la facilité du smartphone mais les entreprises redoublent d'inventivité ces dernières années pour faciliter davantage encore la vie des usagers, qu'ils se déplacent en voiture ou à pied. C'est justement aux piétons que s'adresse aujourd'hui Honda avec un système de navigation GPS des plus originaux. Via la création d'Ashirase, Inc., première start-up de son programme IGNITION, le constructeur japonais annonce le développement d'un système de navigation implanté dans les chaussures.