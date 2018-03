Bientôt des podcasts sur Facebook ?

Facebook serait en train de tester l'intégration de messages audio dans les publications, selon plusieurs témoignages d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, repris par le site américain spécialisé TechCrunch. Cela ouvrirait notamment la voix à la diffusion de podcasts entre amis ou à destination de l'ensemble du réseau.

Au moment de créer une nouvelle publication, il est déjà possible d'insérer une image ou un Gif, de vendre un article, de proposer un sondage, de soutenir une cause ou bien encore de lancer une vidéo en direct. Ce nouveau format s'appelle Voice Clips et serait principalement expérimenté en Inde pour le moment, auprès d'une infime portion d'utilisateurs. Une fois l'option sélectionnée, les utilisateurs peuvent alors visualiser leur message à travers une forme d'onde à l'écran tandis qu'ils parlent. C'est aussi ce que pourront observer ceux qui l'écouteront par la suite.

Il pourrait donc bientôt être possible de cette manière d'intégrer et de partager un message sonore, d'une durée illimitée, ce qui ouvrirait quelques perspectives, à commencer par celle de diffuser des podcasts. Cela représente aussi et surtout un moyen pratique et rapide de publier du contenu pour des populations dont la langue s'accommode mal de l'écriture au clavier.

Pour rappel, Facebook a déjà proposé il y a un peu d'un an, dans un genre différent mais mettant également en avant la voix, une fonctionnalité de "live audio", sans suite...



AFP