Bientôt des abonnements uniques pour les plateformes de streaming musical et vidéo ?

Et si Netflix, Spofity, Amazon Prime, Apple Music et consorts s'associaient pour proposer des abonnements uniques ? C'est la piste lancée par Spotify et Hulu.

Dans le monde du streaming, les abonnements sont monnaie courante. Le streaming de musique, ou de films et séries sont maintenant un pôle de dépense mensuel commun à beaucoup.

Un abonnement commun moins cher

Pourquoi ne donc pas proposer des offres couplées ? C'est ce qu'ont mis en pratique Spotify, bien connu chez nous, et Hulu, un service de streaming principalement actif aux États-Unis. Les deux entreprises proposent un abonnement commun, qui donne accès aux deux services, pour 12$ par mois.

Habituellement, l'un facture 10$ et l'autre 8$ par mois, le tarif est donc bien plus intéressant. Ce n'est pas une première pour les deux entreprises, qui avaient déjà fait une offre identique, mais uniquement pour les étudiants. L'offre est maintenant disponible à tous, du moins à tous les Américains.

Et chez nous ?

En Belgique et en Europe, il n'y a pas encore de piste évoquée par un quelconque service de streaming, mais on pourrait voir ce genre d'offre se multiplier dans l'avenir. Si d'un côté, on trouve des tarifs assez avantageux, on se retrouve aussi dans une offre où les services sont choisis "pour nous", ne laissant pas forcément la place au libre arbitre du consommateur, à moins de payer plein tarif pour les deux services.

Quelques réflexions sont en cours du côté de certains opérateurs pour proposer des bouquets de service de streaming, où le choix serait fait à la carte. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que cela devienne une réalité.