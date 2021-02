Bien réinitialiser son smartphone et effacer toutes ses données avant de le revendre

On soulignera l'effort écologique de revendre son smartphone plutôt que de le jeter aux ordures. Il est pourtant simple de s'assurer qu'on ne laisse pas la moindre trace derrière soi. Exemple avec le smartphone.

"Nettoyez" votre smartphone avant de vous en séparer

Afin d'éviter que ne circulent à votre insu vos données personnelles, qu'il s'agisse de photos privées, de documents administratifs ou de votre numéro de carte bancaire, quelques principes de bon sens sont à respecter.

Avant de le donner ou de le vendre, il convient de sauvegarder l'ensemble de ses données multimédia (audio, photo, vidéo et documents divers) soit en les copiant sur son ordinateur, soit en profitant de services de stockage en ligne de plus en plus plébiscité.

Une fois toutes ces opérations effectuées, vous pouvez réinitialiser votre téléphone en vous rendant dans Paramètres/Système et mises à jour sous Android ou Général/Réinitialiser sous iOS. Lorsque c'est précisé, il faut bien veiller à effacer toutes les données, c'est-à-dire rétablir la configuration d'usine d'origine.