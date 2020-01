Bic annonce son premier rasoir connecté

En s'associant à la start-up française Invoxia, Bic lance son opération "The Next Bic Thing".

Le salon CES de Las Vegas se poursuit et entre les téléviseurs 8K et les frigos dopés à l'intelligence artificielle, on retrouve encore et toujours des produits improbables. Après la brosse à dents intelligente d'Oral-B, dont on vous parlait hier, place aujourd'hui au rasoir connecté.

Cinq cents volontaires recevront bientôt un prototype de rasoir Bic mécanique et connecté. Comme l'explique Amélie Caudron, directrice générale d'Invoxia, "L'objet, bardé de capteurs en tous genres, analyse une impressionnante masse de données. La température et le niveau d'humidité de la salle de bains, mais aussi la densité du poil, sa longueur, la vitesse de rasage, la force d'appui sur la peau, le nombre de passages et sur quelles zones, le temps passé à se raser, l'état d'usure la lame, etc."

Grâce à sa communauté d'utilisateurs et à l'aide des données collectées par l'application conçue par Invoxia, BIC ambitionne de créer sa nouvelle génération de rasoirs, parfaitement adaptée aux utilisateurs d'aujourd'hui, en se basant sur la précision des données recueillies par sa communauté

En analysant ces données, Bic enverra aux volontaires des lames différentes selon leurs besoins, afin de s'adapter au mieux à leur pilosité ou à leur type de peau.

"C'est aussi une façon de s'adapter au marché", explique Thomas Brette, chargé de l'innovation chez Bic. "Les hommes se rasant moins souvent, leur barbe est plus longue au moment de la coupe et il n'est pas possible de leur conseiller un rasoir à une seule lame qui aura tendance à irriter la peau."

La date de commercialisation n'est pas encore connue. Mais un avenir où un rasoir recevra des mises à jour logicielles est désormais une réalité.