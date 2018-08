Bethesda pourrait faire l’impasse sur la PlayStation 4 si Sony n’autorise pas le cross-play

Sony continue d’enfermer ses joueurs dans son écosystème pour tout ce qui concerne les parties en ligne avec des joueurs utilisant d’autres consoles. Mais après la débâcle Fortnite, certains studios menacent Sony de faire l’impasse sur la PS4.

À commencer par Bethesda, dont le jeu de cartes The Elder Scrolls : Legends disponible sur PC et iOS depuis 2017, est annoncé sur consoles pour cette année. Mais pour Pete Hines, vice-président du département marketing et communication, le cross-play doit être possible sur chaque console. Autrement dit, la possibilité de jouer contre n’importe quel adversaire, peu importe la plateforme utilisée.

"La manière dont le jeu fonctionne aujourd’hui chez Apple, Steam ou Bethesda.net est simple : peu importe où vous achetez des objets dans le jeu, vous les retrouverez sur toutes les plateformes. Peu importe où vous jouez, vous rencontrerez quelqu’un d’autre qui joue au même moment. Il n’y a pas de "C’est plus simple à contrôler ici, ou le jeu tourne mieux par là". C’est un jeu de cartes stratégique." déclarait-il le 11 août au site GameInformer. "Nous continuons de discuter avec tous les constructeurs. Mais ces termes sont non négociables. On ne peut pas envisager une version de Legends où vous pouvez retrouver votre progression partout et une autre où vous êtes enfermé dans un écosystème. Cela va à l’encontre de la philosophie du jeu. C’est notre posture. C’est notre intention. Et c’est notre message. Il n’est pas spécifique à quelqu’un en particulier, mais il s’adresse à tout le monde."