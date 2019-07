Bêta iOS 13 : la personnalisation de l'écran d'accueil testée sur l'iPad

Le 29 juillet, Apple a ouvert aux développeurs l'accès à la cinquième bêta d'iOS 13 et d'iPadOS. Elle offre la possibilité de changer la taille de l'icône sur l'iPad, une première.

Jusqu'ici, la taille des icônes situées sur l'écran d'accueil de l'iPod Touch, de l'iPhone et de l'iPad n'était pas réglable. Mais la cinquième bêta d'iOS 13 et d'iPadOS, comme le rapporte MacRumors, permet désormais de personnaliser ce fameux écran.

On peut opter pour un format plus petit, ce qui permet de faire tenir 30 icônes sur une seule page d'iPad, contre 20 plus grandes.

Taille des icônes iPadOS pic.twitter.com/LZu4n6rrZN — Alireza (@alixrezax) 29 juillet 2019

Pour le moment, cette fonctionnalité n'est en test que sur l'iPad. Il n'est pas sûr que l'iPhone l'obtienne.

La bêta permet par ailleurs d'essayer d'autres options de background dans Home App et de profiter d'une interface utilisateur personnalisable et plus simple d'utilisation.

Les versions finales de ces systèmes d'exploitation seront disponibles à l'automne.



AFP