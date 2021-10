Chez mes parents.

On est devant Elize Matsunaga.

1m55, elle a tué et dépecé son mari d’1m80. Elle a dû le déplacer.

Ma mère trouvait ça impossible.

Donc mon père a fait le mort et ma mère a essayé de le déplacer.

Et vos parents ils sont cool?#Detective#Reconstitution