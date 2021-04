-"Bonjour c'est le impots, il faut déclarer".

-"Bon, je vous dois combien?"

-"Vous devez le calculer"

-"Ah donc je paye ce que je veux?"

-"Ah non, nous savons EXACTEMENT combien vous nous devez, mais vous devez trouver AUSSI ce chiffre"

-"Ah, ok. Et si je me trompe?"

-"Prison"