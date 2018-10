Best Buy vend un modèle de Chromecast pas encore présenté

GroveStreetHomie explique également qu’il y a eu quelques difficultés lors du passage à la caisse : "Quand j’étais à la caisse, ils n’ont pas pu scanner l’article, car il n’était pas encore dans le système parce que la date de sortie est le 9 octobre (le jour de l’événement 2018 de Google), mais je suppose qu’ils l’ont sorti trop tôt. Comme je l’avais déjà en main et qu’il était au même prix que le Chromecast de 2e génération, ils m’ont laissé l’emporter [en le faisant passer sous la référence du modèle actuel]."

Une information qui a été confirmée officieusement par un utilisateur de Reddit . GroveStreetHomie s’est rendu dans un magasin de la chaine Best Buy pour acheter un Chromecast. Tout allait bien jusqu’au moment où il s’est rendu compte que l’objet qu’il venait d’acheter avait une apparence différente du Chromecast actuellement en vente.

Quelques changements en apparence

Il en profite pour décrire cette nouvelle version : plus épaisse, disparition de l’aimant sous le connecteur HDMI, connecteur toujours micro-USB et le logo Chrome est remplacé par le "G" de Google (à l’instar du Chromecast Ultra, la version 4K, sorti en 2016). Toutefois, il n’a pas pu encore configurer son appareil : le Chromecast lui a demandé de mettre à jour son app Google Home vers une version plus récente… alors qu’il affirme avoir la dernière version installée sur son smartphone.

Un document de la FCC (le régulateur américain des télécommunications) avait déjà révélé l’existence de cette nouvelle génération Chromecast il y a plusieurs mois. On y apprenait que cette nouvelle génération serait équipée d’un Wi-Fi plus rapide, mais également du Bluetooth.