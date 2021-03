Before Your Eyes : découvrez ce jeu qui se contrôle avec vos yeux

Clignez des yeux et vous avancez dans le temps. C’est le concept du jeu Before Your Eyes, attendu sur Steam le 8 avril.

Le jeu, développé par Goodbye World Games et édité par Skybound Games, raconte l'histoire d'une âme dans l'au-delà “en utilisant une forme d'interaction inédite et innovante, le clignement de vos yeux.”

“L'histoire débute après votre mort, à bord du bateau d'un passeur légendaire chargé de vous emmener dans l'au-delà”, explique le développeur. “Afin de vous y aider, il doit tout d'abord prendre connaissance de l'histoire de votre vie. C'est ainsi qu'il vous envoie revivre vos moments les plus importants.”