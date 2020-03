Beat Saber : Deux millons d’exemplaires vendus, et l’arrivée d’un pack Timbaland

Le célèbre rappeur et producteur s’invite dans le jeu de rythme en VR du studio Beat Games, racheté par Facebook en novembre dernier.

Le studio en profite également pour annoncer que le titre s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires, et que plus de 10 millions de chansons proposées sous forme de contenu additionnel ont été vendues.

Beat Saber, disponible à la fois sur Steam, l’Oculus Store et le PlayStation Store, célèbre donc ce nouveau cap avec l’aide de Timbaland, qui propose 10 titres, dont cinq inédits :

“Avec cinq titres originaux composés spécialement pour Beat Saber, le pack Timbaland Music touche plusieurs styles et réunit des artistes comme Bruno Martini, Kaydence, Nash, Karra & Common Strangers, Sid Tipton et Timbaland lui-même”, nous apprend le communiqué.