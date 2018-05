Le jeu nous emmènera en Afrique ou en Scandinavie, et nous permettra également d'incarner des soldats allemands. Battlefield V est également l'occasion de redécouvrir le mode coopération (jusqu'à quatre joueurs), qui avait disparu depuis Battlefield 3. Et comme d'habitude, un mode multijoueur en ligne sera évidemment de la partie.

Et au vu des premières images, ce Battlefield V risque de nous surprendre une fois de plus. À commencer par le mode solo "Récits de guerre" (introduit dans Battlefield 1), qui nous mettra dans la peau d'une jeune résistante. Un choix qui est loin de faire l'unanimité sur Twitter, le jeu étant attaqué de toute part depuis son annonce par des gamers (hommes) qui estiment qu'une femme n'a rien à faire sur un champ de bataille (Twitter est parfois très, très fatigant).

Battlefield V nous plongera dans la Seconde Guerre mondiale - © Tous droits réservés

Battlefield V nous plongera dans la Seconde Guerre mondiale - © Tous droits réservés

Le jeu sera disponible le 19 octobre sur PlayStation 4, PC et Xbox one, soit une semaine après Call of Duty : Black Ops IIII, qui rappelons-le ne proposera qu'un mode multijoueur en ligne. Autre bonne nouvelle, Battlefield V (au-delà du fait que le jeu ne s'appelle pas Battlefield IIIII) ne proposera pas de mode "Battle Royale" à son lancement, un genre qui pullule suite aux succès monstrueux de Fortnite et PUBG. DICE explique toutefois qu'un mode Battle Royale pourrait être ajouté par la suite...

Enfin, bien que le jeu soit distribué par Electronics Arts, il n'y aura pas de loot boxes venant ruiner le gameplay. Et personne ne s'en plaindra.