Batman contre Tom et Jerry, Arya Stark et Bugs Bunny, c’est au programme de Multiversus

On vous en parlait le mois passé : la Warner va faire s’affronter ses personnages issus de licences phrases comme DC, Looney Toons, Game of Thrones ou encore Le Seigneur des Anneaux, dans un jeu baptisé Multiversus.

L’idée est évidemment de mettre sur pied une copie maison du célèbre Smash Bros. de Nintendo, ou du récent Nickelodeon All-Star Brawl, qui met en avant des personnages de dessins animés cultes qui ont fait le succès de la chaîne, comme les Tortues Ninja, ou encore Bob l’éponge.

Quelques semaines plus tard, on en sait plus sur ce projet, qui sortira en 2022. À commencer par les personnages jouables, au nombre de treize :

Steven Universe

Batman

Harley Quinn

Finn l’humain (Adventure Time)

Jake (Adventure Time)

Sammy Rogers (Scooby-Doo)

Superman

Wonder Woman

Reindog (un personnage inédit créé pour le jeu)

Arya Stark (Game of Thrones)

Bugs Bunny

Tom et Jerry

Ensuite, la forme que prendra le jeu : Mutliversus sera free-to-play, et sera disponible à la fois sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X/S et PlayStation 5. Enfin, on sait que d’autres personnages viendront s’ajouter au fur et à mesure, comme Gandalf ou encore Rick Sanchez de Rick et Morty.

Dernier point important : le titre sera cross-plateforme et cross-progression, afin d’affronter vos amis, peu importe leur console de prédilection. Bref, il ne nous reste plus qu’à attendre l’année prochaine pour découvrir le plus important, savoir si Multiversus sera un jeu réussi.