BAFTA Games Awards 2018 : Voici la liste des vainqueurs

La douzième cérémonie des BAFTA Games Awards, qui récompense les meilleurs jeux de l'année, se tenait hier soir à Londres. Et à la surprise générale, c'est un joli projet indépendant qui a remporté le prix du meilleur jeu.



L'excellent What Remains of Edith Finch, disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et édité par Annapurna Interactive, a donc remporté le prix du meilleur jeu, devant des grands noms tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Overwatch ou Super Mario Odyssey. Vous y incarnez Edith Finch, de retour dans sa maison familiale, afin d'en apprendre plus sur la malédiction qui a touché vos proches. Au-delà de l'histoire, c'est visuellement que What Remains of Edith Finch frappe fort. Un jeu unique, à tester de toute urgence.

Autre surprise : Hellblade: Senua's Sacrifice, un hack n' slash avec un personnage souffrant de troubles mentaux, qui remporte pas moins de cinq prix. Pour le reste, la liste des vainqueurs est assez classique.

• Meilleur jeu : What Remains of Edith Finch

• Meilleure réalisation artistique : Hellblade : Senua's Sacrifice

• Meilleure réalisation sonore : Hellblade : Senua's Sacrifice

• Meilleur jeu britannique : Hellblade : Senua's Sacrifice

• Meilleur premier jeu : Gorogoa

• Meilleur jeu en évolution : Overwatch

• Meilleur jeu familial : Super Mario Odyssey

• Jeux dépassant le divertissement : Hellblade : Senua's Sacrifice

• Meilleur game design : Super Mario Odyssey

• Meilleure innovation : The Legend of Zelda : Breath of the Wild

• Meilleur jeu mobile : Golf Clash

• Meilleur titre multijoueur : Divinity : Original Sin II

• Meilleure bande originale : Cuphead

• Meilleure narration : Night in the Woods

• Meilleure création originale : Horizon : Zero Dawn

• Meilleur acteur / meilleure actrice : Melina Juergens, Senua (Hellblade : Senua's Sacrifice)

Pour revoir la cérémonie, c'est juste ci-dessous.