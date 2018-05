Avec Your Phone, Microsoft relie votre smartphone à Windows 10

Lors de sa récente conférence Build 2018, Microsoft a dévoilé un nouveau projet, baptisé Your Phone. Le principe est simple : connecter un smartphone à Windows 10 afin de tout synchroniser.

L'écosystème mis en place depuis 10 ans par Apple est certes très (trop ?) fermé, mais il a un avantage certain sur la concurrence : tout est parfaitement synchronisé, des photos aux messages, des réglages aux podcasts, en passant par les applications, les onglets de Safari, les connexions avec des appareils comme les AirPods, les documents et même le copier-coller.

De son côté, Microsoft n'a jamais su proposer une telle synchronisation de son écosystème, et maintenant que sa division smartphone est morte et enterrée, cela s'annonce quasi impossible à mettre en place. Mais cela n'empêche pas la firme de Redmond de penser à des solutions détournées, d'où l'application Your Phone, permettant de synchroniser les SMS, les photos et les notifications avec Windows 10.

Évidemment, Android offre plus d'accès à son OS, mais l'application est également compatible avec un iPhone, même si, Apple oblige, certaines fonctionnalités seront bridées. Concrètement, une fois les deux appareils connectés, l'utilisateur pourra utiliser certaines fonctions de son smartphone directement depuis son ordinateur. Comme l'explique Joe Belfiore, vice-président de Windows, "Imaginez pouvoir glisser et déposer rapidement les photos de votre smartphone dans un dossier sur votre PC en un seul mouvement rapide, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche."

L'application est actuellement en test, et disponible pour tous ceux inscrits dans le programme Windows Insider. L'évolution de cette période test déterminera si Your Phone sera officiellement intégré à une future version de Windows. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une excellente idée qui permettrait de contrer les fonctionnalités Handoff d'Apple.