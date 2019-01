L’application a été créée par Stef Lewandowski, sur une idée de sa femme, dans le but de répondre à une question : “Quelle est l’image que j’envoie sur Internet, si on regarde uniquement à travers le prisme de la palette de couleurs de mes publications ?”

Le réseau social de partage de photos proposait déjà de mettre en avant vos 9 publications les plus populaires de l’année. Avec Year in Colour, une nouvelle application web disponible gratuitement, ce sont les couleurs de ces publications qui sont résumées dans une mosaïque abstraite.

Avec Year of Colour, découvrez les couleurs de votre compte Instagram - © Year in Colour Avec Year of Colour, découvrez les couleurs de votre compte Instagram - © Year in Colour Avec Year of Colour, découvrez les couleurs de votre compte Instagram - © Year in Colour

”Se souvenir des couleurs”

Pour obtenir votre mosaïque personnalisée, il vous suffit de vous rendre sur le site yearofcolour.com et de vous connecter à votre compte Instagram. Par souci de sécurité, il est impossible de générer une mosaïque pour un autre compte. De même, l’application ne fonctionnera uniquement que si votre compte est public.

Vous pouvez ensuite modifier le résultat obtenu, grâce à plusieurs curseurs qui permettent de limiter le nombre de couleurs affiché et de varier la luminosité et la saturation. La mosaïque peut ensuite être publiée sur votre compte ou être téléchargée. Dans un futur proche, Stef Lewandowski proposera la vente d’impression de votre résultat personnalisé. Pour le développeur, Year in Colour est plus qu’une application proposant une rétrospective de votre année sur Instagram : “Ce ne sont pas seulement les couleurs qui transparaissent. Ce sont les souvenirs de ce que signifient ces couleurs." Comme quoi, on peut être poète simplement en regardant des photos de plats et de jambes sur une plage.