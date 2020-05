Avec Xbox Family Settings, Microsoft dope son contrôle parental

La firme de Redmond propose une nouvelle application iOS et Android, offrant aux parents un moyen simple de contrôler les sessions de jeux de leurs enfants.

Tout comme le temps d’écran sur mobile, le temps passé devant les jeux vidéo pendant la période de confinement a été décuplé. Et parmi les joueurs, on retrouve logiquement les enfants, qui ont profité de la suspension des cours pour se perdre dans leurs jeux préférés.

Avec Family Settings, Microsoft souhaite limiter les sessions de jeux, en permettant aux parents de les contrôler à distance, sans se noyer dans les réglages de la console. Family Settings est une application simple, “née de conversations avec des parents de jeunes joueurs”, explique Dave McCarthy, vice-président des opérations Xbox.

“Ils voulaient un moyen facile et pratique de gérer l’usage de la console par leurs enfants. Nous avons tous un smartphone sur nous, c’était donc l’outil le plus évident”, poursuit McCarthy. “Cette application est l’opportunité la plus simple et la plus pratique que nous ayons trouvée. Et nous comptons l’enrichir au fil des mois, suite aux retours des parents.”

Actuellement en phase de test (disponible sur le Play Store de Google et via la plateforme TestFlight d’Apple par ici), Family Settings propose des réglages différents par enfants. Les parents peuvent ainsi définir au cas par cas les contenus autorisés, les paramètres des jeux multijoueurs, appliquer des filtres, ou encore gérer la liste d’amis.

“Grâce à l’application, les parents ou tuteurs peuvent interagir directement avec les notifications envoyées par la console. Ainsi, si l’enfant demande à ce que son temps de jeu soit prolongé exceptionnellement, vous pouvez accéder à sa requête à distance”, explique Microsoft.