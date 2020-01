Avec Try On, Pinterest se lance dans le maquillage virtuel

Le réseau social propose une nouvelle fonctionnalité à ses utilisateurs. Baptisée Try On, l'option permet de tester du maquillage en réalité augmentée.

Tester du maquillage (ou des lunettes) en réalité augmentée, n'a rien de nouveau. Mais l'ajout d'une telle fonctionnalité sur un réseau social aussi populaire que Pinterest devrait permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir cette technologie. Et surtout de savoir à quoi ressemble un produit de maquillage en temps réel, avant de l'acheter.

Dans un premier temps, Pinterest permet de tester du rouge à lèvres de grandes marques, telles que NYX, Estée Lauder, Sephora, bareMinerals, Urban Decay, Neutrogena, YSL Beauté et Lancôme. Mais le réseau social ne compte pas s'arrêter là et devrait étendre l'option à d'autres types de maquillages.

Pour tester l'option Try On, il suffit de se rendre sur l'application mobile, puis dans la section "Lens" (accessible via l'icône d'appareil photo dans la barre de recherche). Pinterest précise que l'option se veut la plus inclusive possible : "Nous avons intégré Try On à notre fonction de recherche par tons de peau, afin que les Pinners puissent voir des nuances de rouge à lèvres similaires sur des tons de peau qui correspondent aux leurs."

Enfin, Pinterest explique que Try On n'agira pas comme un filtre de beauté : " Avec Try On, vous ne trouverez pas d'effets de lissage de la peau ou de modification de l'image, qui vous font moins ressembler à vous-même (comme vous pouvez le voir sur certaines autres technologies AR). Notre service de réalité augmentée n'augmentera pas votre réalité, mais vous aidera plutôt à faire des achats utiles."