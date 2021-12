Avec The Matrix Awakens, plongez dans l’univers de la saga sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Alors que la sortie du très attendu The Matrix Resurrections approche à grands pas, une expérience inédite est disponible gratuitement sur le PlayStation Store et le Xbox Games Store.

Une démo technique pour le moteur Unreal Engine 5

“Entrevoyez l'avenir du storytelling et du divertissement interactif avec Unreal Engine 5 grâce à cette cinématique qui repousse les frontières du possible et une démonstration technique en temps réel entièrement gratuite”, nous explique la page de The Matrix Awakens sur les différentes boutiques.

La démo, qui n’est pas un jeu inspiré du film, sera disponible dès le 9 décembre, en marge de la cérémonie des Games Awards. Selon le communiqué, il s’agit d’une création originale supervisée par les membres de l'équipe du film original, dont Lana Wachowski ainsi qu'Epic Games et ses partenaires.

On nous promet “un voyage incroyable aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss”. Et cela aurait un poids non négligeable : la démo pèse en effet pas moins de 29 Go. Elle est désormais disponible sur les stores et peut être téléchargée à l’avance. Il faudra cependant attendre le 9 décembre pour en profiter.