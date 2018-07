Avec son Prime Day 2018, Amazon explose ses records de vente

Chaque année, Amazon organise le Prime Day, soit 36 heures de bonnes affaires réservées aux clients Prime. Malgré un souci technique le premier jour, le groupe a battu des records de vente.

Selon Bloomberg, citant un rapport de Feedvisor, Amazon aurait enregistré une progression des ventes de 40% par rapport à l’année dernière. Cela représente près de 3,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour 100 millions de produits vendus en un jour et demi. Pour rappel, Amazon compte plus de 100 millions de clients Prime. Autre chiffre à la hausse : l’utilisation de l’assistant Alexa pour faire ses achats. 38% des ventes auraient été effectuées via l’assistant.

En Belgique, les produits s’étant le plus vendus étaient : une carte mémoire SanDisk Ultra 128GB, une prise connectée Osmart Zigbee, et le kit d’ampoules connectées Philips Hue.