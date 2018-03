Avec son nouvel iPad, Apple veut s'imposer dans les salles de classe

C'est dans une école de Chicago qu'Apple a présenté ce mardi 27 de nouveaux produits, destinés principalement aux étudiants et aux enseignants. L'intention était claire : l'iPad est présenté comme l'outil idéal pour apprendre en s'amusant.

Apple n'ayant toujours pas modifié la nomenclature de ses iPad, il sera une fois de plus difficile de s'y retrouver en magasin. Car après l'iPad Pro 10,5 pouces, le modèle 12,9 pouces et l'iPad Mini 4 et son écran de 7,9 pouces, voici venir... l'iPad, une tablette aux spécificités techniques améliorées, mais qui garde le même nom et la même taille d'écran (9,7 pouces) que le précédent iPad.

Légèrement moins puissant que l'iPad Pro, cette nouvelle version de la tablette d'Apple peut malgré tout s'appuyer sur deux arguments de taille : il est le premier iPad non Pro fonctionnant avec l'Apple Pencil, le stylet de la marque. Et la version d'entrée de gamme (32 Go) est vendue à 359 euros, soit du jamais vu chez Apple (les écoles bénéficiant d'une réduction supplémentaire). À titre de comparaison, l'actuel iPad Mini 4, daté et moins puissant, est toujours vendu 439 euros (pour 128 Go) en boutique.

Contrairement aux iPad Pro, ce modèle ne dispose pas du Smart Connector, permettant d'attacher le clavier conçu spécialement par Apple. Les avancées techniques de l'écran, comme le TrueTone ou le ProMotion sont également aux abonnés absents. Mais pour la marque à la pomme, il s'agit moins d'une démonstration technique que d'une envie de placer sa tablette dans le plus de mains possible. En proposant un iPad abordable, fonctionnant avec le stylet pour simplifier la prise de note, Apple envoie un message clair à la concurrence (notamment Google et son Chrome OS) : voici un nouveau terrain de jeu et l'entreprise fera tout pour le dominer.

Pour accompagner ce nouvel iPad, Apple a également présenté plusieurs programmes destinés aux enseignants et à leurs élèves. Les écoles recevront 200 Go d'espace de stockage gratuitement sur iCloud, la suite iWork (Pages, Keynote et Numbers) a été complètement revue et fonctionne désormais avec l'Apple Pencil. Quant au futur module ClassKit, il permettra de connecter les professeurs et les élèves, notamment sur les devoirs. Le professeur pourra aiguiller ses élèves sur certaines applications ou contrôler l'utilisation de chaque iPad dans la classe. Enfin, des cours de programmation sont prévus plus tard dans l'année.