Avec son écran The Frame, Samsung fait entrer le Louvre dans votre salon

Le téléviseur de Samsung, qui peut se transformer en cadre lorsqu’il n’est pas utilisé, ouvre virtuellement les portes de l'un des plus grands musées du monde.

1500 oeuvres à disposition

Le téléviseur The Frame donne désormais accès à une collection de plus de 1 500 œuvres d’art provenant de 42 pays différents, le tout en qualité d'image 4K. Et avec l’arrivée du Louvre, les utilisateurs pourront retrouver 40 œuvres d'art et photographies. " La première sélection comprend des œuvres incontournables comme la Joconde et les Noces de Cana, mais aussi des photos de la majestueuse Grande Galerie, de l'architecture et du parc du musée (Pyramide du Louvre, Jardin des Tuileries, etc.). Une courte description de chaque œuvre donne un aperçu du contexte et de l'histoire de l'art ", explique le constructeur.