Avec son clone de l’AirPower, Xiaomi réussit là où Apple a échoué

En parallèle de l’annonce du Mi 11 Ultra, Xiaomi a dévoilé le “Mi multicoil wireless charging pad”, un tapis de recharge bardé de bobines.

Des problèmes de surchauffe

Mais avant de se pencher sur cette nouveauté, souvenez-vous de l’AirPower d’Apple, un tapis de recharge sans fil “révolutionnaire”, qui, du moins sur le papier, permettait de recharger jusqu’à trois produits en même temps, et ce peu importe le placement des appareils.

Sur les images promo, Apple affichait à la fois un iPhone, une Apple Watch et un boîtier d’AirPods, rechargé en même temps sur le tapis. Malheureusement, le produit ne vit jamais le jour, la faute à des problèmes de surchauffe. Les nombreuses bobines de recharges situées à l’intérieur de l’appareil (entre 16 et 24 bobines contre une seule sur la plupart des chargeurs sans fil), qui permettent de recharger n’importe quel produit compatible en le posant n’importe où sur le tapis, étaient la cause de ces problèmes de surchauffe.