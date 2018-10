Avec Smokitten, arrêter de fumer devient un jeu d’enfant

DOWiNO, le spécialiste français des serious game, est de retour avec Smokitten, annoncé comme le premier jeu vidéo pour arrêter de fumer.

Smokitten est à mi-chemin entre un jeu de gestion et un pet game (comme le Tamagotchi), dont le but est de prendre soin d’un chat qui souhaite lui aussi arrêter la cigarette. Le joueur doit le divertir en participant à des mini-jeux et en débloquant de nouvelles activités, telles que le yoga, la course à pied ou la pêche. Pour le joueur/fumeur, c’est l’occasion de rester motivé, de calmer ses envies en tapotant l’écran et de visualiser les progrès en temps réel.

“Le tabac est un sujet extrêmement sensible et représente un véritable problème de santé publique. En France, c’est d’ailleurs la première cause de mortalité évitable, avec environ 66 000 décès chaque année. Et pourtant… parmi les 15 millions de fumeurs français, plus de la moitié déclarent avoir envie d’arrêter le tabac. Mais le sevrage tabagique est un processus compliqué et personnel, qui nécessite des outils, aides ou autres accompagnements. C’est ce que nous proposons avec Smokitten” peut-on lire sur le site officiel de l’app.