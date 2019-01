Les Smartshades se composent d’une batterie rechargeable, qui alimentera le moteur, et se connectent comme le reste de la gamme TRÅDFRI à un pont de connexion. L’application TRÅDFRI, ainsi que les applications Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa, permettront d’actionner le store à distance, en le fermant ou en l’ouvrant. Le store pourra également être programmé ou actionné par certaines commandes vocales. Ainsi, une commande comme "je vais dormir" pourrait éteindre vos lumières connectées, diminuer la température sur votre thermostat intelligent, et baisser les stores de la chambre.

Piloter sa maison n’a jamais été aussi simple (et relativement accessible) grâce à IKEA. Avec Smartshades, la dernière invention en date du groupe, il sera possible de contrôler facilement des stores enrouleurs à l’aide d’une télécommande, d’un smartphone ou de la voix (grâce à un assistant virtuel).

Avec Smartshades, vos stores IKEA deviennent intelligents - © IKEA

Les stores connectés d’IKEA avaient été annoncés en novembre dernier et seront disponibles dans plusieurs pays d’Europe dès le 2 février prochain. Deux modèles seront proposés dans un premier temps, Fyrtur et Kadrilj, le premier étant opaque et le second plus translucide. Les prix varieront entre 99 euros et 155 euros, selon la taille (qui s’étendra de 60x195 cm à 140x195 cm).