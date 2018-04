Avec ses Nametags, Instagram continue de copier Snapchat - © Tous droits réservés

Instagram a confirmé au site TechCrunch que les Nametags étaient actuellement en test. Visuellement, comme le montre la vidéo ci-dessous, les codes d'Instagram sont un peu plus poussés que ceux de Snapchat (où il est malgré tout possible d'insérer une photo ou un bitmoji). La version Instagram permet de créer un motif à l'aide d'un émoji ou d'une photo modifiée. Mais le fonctionnement reste le même.

Comme toujours, rien ne dit que les Nametags seront un jour proposés aux utilisateurs, une phase de test pouvant être abandonnée à tout moment. Mais si Instagram souhaite écraser un peu plus son concurrent (et sa principale source d'inspiration), les QR Codes sont un bon moyen de s'imposer un peu plus. Il ne serait alors plus qu'une question de temps avant que les Nametags remplacent les codes Instagram dans les photos de profil Twitter ou à la fin des vidéos YouTube.