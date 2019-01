Avec ses 139 millions d’abonnés, Netflix ne connaît pas la crise

La concurrence se prépare et 2019 sera une année importante pour le marché du streaming vidéo. Mais d’ici là, Netflix continue de parader avec des chiffres toujours plus impressionnants.

Que les investisseurs se rassurent, Netflix se porte bien. Très bien, même, à en croire les derniers chiffres dévoilés hier soir par l’entreprise. D’habitude plutôt discrète sur les audiences de ses programmes, la société dirigée par Reed Hastings publie par surprise ses très bons résultats, comme un chien montrant ses crocs. Disney, Apple et NBC peuvent lancer leurs plateformes respectives, Netflix les attend de pied ferme.

Lors de l’annonce de ses résultats financiers pour le dernier trimestre de 2018, Netflix a annoncé avoir empoché 4,19 milliards de dollars, soit légèrement en dessous des 4,21 milliards prévus. Du côté des nouveaux abonnés, on s’attendait à 6,14 millions de nouveaux venus à l'international, et 1,51 million rien qu’aux États-Unis. Mais Netflix a fait mieux, avec 7,31 millions de nouveaux abonnés à l'international, et 1,53 million aux États-Unis. Au total, Netflix compte 139 millions d’abonnés dans le monde entier, une augmentation de 9 millions en trois mois, et 29 millions en un an.

Concernant la concurrence, l’entreprise a tenu a rappeller que Hulu est quasiment inexistant en dehors des États-Unis et que le service, détenu à la fois par NBCUniversal, 21st Century Fox, WarnerMedia et The Walt Disney Company, reste moins populaire que YouTube. À la surprise générale, le véritable concurrent de Netflix, selon son patron, est le jeu Fortnite. Le succès du jeu d’Epic Games a donc des conséquences directes sur le nombre d’utilisateurs de Netflix. Une anecdote plutôt drôle, mais qui souligne également la puissance de la plateforme. Netflix ne joue même plus dans la même cour que les autres services de streaming.

Enfin, parmi les programmes les plus populaires, on retrouve le film Bird Box avec Sandra Bullock. Le thriller a été vu par 80 millions de comptes. Les séries Sex Education et You ont séduit respectivement 40 millions de comptes. Quant à la série anglaise Bodyguard, elle a séduit 23 millions de comptes. Pour rappel, Netflix ne prend uniquement en compte que les visionnages complétés à 70%, qu’il s’agisse d’un film ou du premier épisode d’une série.