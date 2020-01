Avec Quick Share, Samsung pourrait s'inspirer du AirDrop d'Apple - © XDA Developers

Comme AirDrop, Quick Share permettrait de limiter la réception de fichiers aux contacts, ou laisser le protocole ouvert, et ainsi recevoir des fichiers d'inconnus.

Ce n'est pas la première fois qu'un concurrent d'Apple tente de copier AirDrop. Le système de partage, qui a vu le jour en 2011 sur iOS et macOS, a déjà connu une version sur Android, baptisée Android Beam. Mais Google a mis fin à la fonctionnalité avec l'arrivée d'Android 10.

Récemment, on apprenait que Xiaomi, Oppo et Vivo s'étaient associés afin de lancer leur propre solution, une "alliance inter-transfert", qui utiliserait une combinaison de Wi-Fi et de Bluetooth afin d'envoyer et de recevoir des fichiers sur les différents systèmes d'opérations proposés par les trois marques (ColorOS, FunTouchOS et MIUI). Enfin, OnePlus propose également sa solution, FileDash, limitée aux appareils de la marque.

Toujours selon XDA Developers, Quick Share pourrait être disponible sur One UI 2.1, et serait ajouté à d'anciens smartphones Samsung au fil des mois.