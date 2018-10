Avec Portal, Facebook souhaite trouver sa place dans votre maison

Après des mois de rumeurs, Facebook a enfin dévoilé Portal et Portal+, deux écrans connectés, qui pourraient trouver une place dans les foyers des utilisateurs. À condition de faire confiance au réseau social. Et ce n’est pas gagné.

Les premiers produits physiques de Facebook sont là. Portal, et le modèle plus grand baptisé Portal +, sont des écrans connectés et intelligents, qui permettent entre autres de passer et recevoir des appels vidéo, de communiquer grâce à Alexa, de regarder des vidéos sur Facebook Watch ou encore d’écouter de la musique sur Spotify ou Pandora. Mais pas de surfer sur Facebook.

Le plus petit modèle s’inspire visuellement de l’Amazon Echo Show, tandis que le Portal + ressemble à une version miniature d’un panneau publicitaire. Mais les deux appareils proposent la même fonction clé, à savoir un suivi de l’utilisateur lors d’un chat vidéo. Cela signifie que la camera suit les mouvements, notamment lors de petits déplacements, et peut zoomer et dézoomer selon le nombre de personnes présentes dans une même pièce.