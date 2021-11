Avec Pet Portraits de Google, retrouvez l’œuvre d’art qui ressemble le plus à votre animal de compagnie

Google Arts & Culture et ses musées partenaires lancent #PetPortraits, une fonctionnalité qui vous permet de découvrir le sosie de votre animal de compagnie parmi des milliers d'œuvres d'art historiques.

Votre chien a-t-il sa place au Louvre ?

Cette fonctionnalité, accessible via l'onglet "Appareil photo" de l'application de Google Arts & Culture, s'inscrit dans la lignée des autres options de l’app telles que "Art Selfie" ou "Art Filter", qui offrent à tous un moyen de découvrir l'art et la culture de plus de 2000 institutions dans le monde.

Découvrez si vous avez un chat pharaonique, un cheval impressionniste, un chien star du grand écran ou peut-être même un perroquet Frida Khalo qui vit sous votre toit grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Grâce à #PetPortraits, vous pouvez explorer les artistes, les époques et les histoires liées aux animaux de compagnie et aux animaux à travers l'histoire. Dans cette optique, et à l'instar de nombreuses expériences amusantes menées sur Google Arts & Culture, la nouvelle fonctionnalité vise à ouvrir une porte permettant d'explorer et de découvrir les collections de plus de 2000 institutions culturelles de plus de 80 pays.