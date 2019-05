Selon Nike, plus de 60% des gens portent une pointure qui ne leur convient pas. Voilà pourquoi, dans un article publié par Engadget , on apprend que l'entreprise proposera cet été une nouvelle façon de trouver la pointure exacte, en combinant la vision par ordinateur, des données scientifiques, l'intelligence artificielle et des algorithmes de recommandation.

Avec Nike Fit, connaître sa pointure exacte n'a jamais été aussi simple - © Edgar Alvarez/Engadget Avec Nike Fit, connaître sa pointure exacte n'a jamais été aussi simple - © Nike Avec Nike Fit, connaître sa pointure exacte n'a jamais été aussi simple - © Nike

Nike Fit pourra également indiquer si un pied est plus petit que l'autre, ou si certains modèles taillent petit ou plus large. Vous pouvez ensuite passer votre commande, ou obtenir un QR Code lié à votre compte Nike, et contenant vos informations. Ainsi, lors d'une visite dans une boutique de la marque, un vendeur pourra scanner le code et automatiquement vous proposer les bonnes pointures selon les modèles.

Nike Fit sera intégré à l'application Nike dès le mois de juillet aux États-Unis. L'Europe devra attendre quelques semaines supplémentaires. À terme, des zones Nike Fit seront également installées dans les boutiques, afin de calculer sa pointure sur place, sans devoir utiliser un dispositif Brannock classique.