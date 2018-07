Avec Move Mirror, Google détecte automatiquement votre pose

C’est une fois encore par le biais d’un mini-site que Google dévoile ses nouvelles avancées en matière d’intelligence artificielle. Cette fois, il est question de détections de mouvements.

Le géant du web a fait des progrès sur PoseNet, son intelligence capable de reconnaître des formes humaines ainsi que leurs articulations, et il veut le faire savoir. D’où la mise en ligne de Move Mirror, un site ludique qui adaptera votre pose à une photo d’une autre personne dans la même position.

"Move Mirror fera correspondre vos mouvements en temps réel à des centaines d’images de personnes faisant des poses similaires à travers le monde. On se sent comme devant un miroir magique qui reflète vos mouvements avec des images de toutes sortes d’activités humaines – du sport et de la danse aux arts martiaux, au théâtre et au-delà." Et après avoir fait le clown devant votre webcam, le site vous offrira la possibilité d’exporter vos mouvements en GIF.