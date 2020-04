Avec Messenger Rooms, Facebook veut s’attaquer à Zoom

Le réseau social a dévoilé un concurrent de Zoom, permettant des visioconférences avec 50 personnes. Ainsi que de nouveaux outils sur Facebook, Instagram et WhatsApp, afin de nous rapprocher au maximum en cette période de confinement.

Selon la firme de Menlo Park, plus de 700 millions de comptes participent quotidiennement à des appels audio sur WhatsApp ou Messenger. Dans de nombreux pays, les appels vidéos sur ces deux messageries ont plus que doublé, et les live sur Facebook et Instagram ont connu une nette progression au mois de mars.

Mais Zoom reste malgré tout l’application star du confinement, et même les nombreux problèmes de sécurité rencontrés par l’entreprise ne semble pas éloigner les utilisateurs. Face à cette domination surprise, Facebook a donc décidé de muscler son offre.

À commencer par le lancement de Messenger Rooms, un outil qui facilite les visioconférences sur Messenger. “L’idée de base de Messenger Rooms est de vous aider à créer un lien et à le partager à travers tous vos canaux sociaux. Le tout en étant très axé sur la découverte”, explique Mark Zuckerberg au site The Verge.