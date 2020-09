Avec Luna, Amazon s’aventure dans le cloud gaming

Le géant de l’e-commerce a dévoilé un concurrent de Google Stadia et du Game Pass de Microsoft. Soit une console dématérialisée qui permet de jouer à une sélection de titres en streaming, depuis un PC, un Mac, un boîtier Fire TV et même via iOS et iPadOS, malgré l’interdiction d’Apple (Amazon passera par une application web).

L’abonnement sera prochainement lancé en bêta aux États-Unis et proposera dans un premier temps une qualité d’image en 1080p. À terme, Amazon promet de la 4K et une cadence de 60 Hz, ainsi qu’une ouverture au reste du monde.

Parmi les jeux proposés, on retrouve des classiques sortis ces dernières années, comme Resident Evil 7, Control, A Plague Tale : Innocence, Yooka-Laylee, GRID, Abzu ou encore Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon proposera également des jeux exclusifs, une promesse que Google n’a pas encore réellement tenue avec Stadia.