Avec les Signature Devices, YouTube recommande les meilleurs smartphones pour visionner des vidéos. Et les iPhone n’en font pas partie.

C’est lors de la présentation Galaxy Unpacked de Samsung que le label YouTube Signature Devices a été dévoilé au grand public. Soit une liste des meilleurs smartphones adaptés à la plateforme vidéo de Google.

Et le Galaxy Note 9, qui sera disponible dès le 24 août en Belgique, en fait évidemment partie. Selon YouTube, ces smartphones sont capables de lire des vidéos à 360°, supportent le HDR (High Dynamic Range, pour des vidéos aux détails plus riches et aux couleurs plus proches de la réalité), le High Frame Rate (soit l’augmentation du nombre d’images par secondes, la plupart du temps au-dessus de 60 fps), les vidéos en 4K, les codecs de nouvelle génération (qui utilisent jusqu’à 30% de bande passante en moins) et offrent également des performances DRM fiables (pour la location de films sur YouTube, sans problèmes de droits).

Les équipes de Google ont analysé chaque smartphone et dans certains cas, ont collaboré avec les constructeurs pour améliorer les performances de l’application YouTube sur leurs appareils. Au lancement, on compte déjà pas moins de 18 smartphones recommandés, donc le Pixel 2 XL de Google (logique), le HTC U12 Plus, le Galaxy Note 9 et 8, le Huawei Mate 10 pro, le Sony Xperia XZ1, le LG V30 ou encore le OnePlus 6. Grands absents de cette liste, tous les iPhone d’Apple.