Avec Lens Challenges, Snapchat lance des défis à ses utilisateurs

Après YouTube, Instagram et surtout TikTok, Snapchat se lance dans les challenges, avec de nouveaux filtres conçus spécialement pour l’occasion.

Pour les moins jeunes, les challenges sont des défis à thème, à réaliser sur la plateforme de son choix. Sur YouTube, cela peut notamment prendre la forme du "In My Feelings Challenge", où des utilisateurs dansent sur la chanson de Drake. Sur TikTok, les challenges sont tellement nombreux que le réseau social a publié un best of à cette adresse. On y retrouve les classiques "Dame Tu Cosita" ou encore le "Rotation Challenge".

Du côté de Snapchat, le challenge consiste à "lip-syncer" sur une version de Jingle Bells chantée par Gwen Stefani. Pour cela, il suffit d’ouvrir le Lens Carousel, de cliquer sur l'icône en forme de smiley afin d’ouvrir le Lens Explorer, et de choisir le challenge "Jingle Bells". Le résultat pourra ensuite être partagé dans la story commune "Jingle Bells Lens Challenge".

Ce premier challenge a été entièrement créé par Snapchat, mais d'autres défis, lancés par la communauté, sont prévus. Un challenge "Disappear", créé par un certain Jye Trudinger, est déjà disponible. Il s’agit de superposer deux photos afin de faire disparaître la personne présente sur la première photo. Snapchat précise que les challenges ne seront pas tous publics et qu’un utilisateur pourra créer un défi qu’il partagera uniquement avec ses amis.