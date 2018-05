Avec Lego Powered Up, piloter la Batmobile devient un jeu d'enfant

Le groupe danois Lego a dévoilé une nouvelle gamme baptisée Powered Up. Tout comme la gamme Boost, celle-ci permet d'assembler des jouets connectés, et se déclinera sous plusieurs produits.

À la différence de Boost, qui était plutôt destiné aux plus petits, la gamme Powered Up proposera plusieurs sets, et non pas une seule boîte qui permet d'assembler différents objets. La première boîte est consacrée à la Batmobile de Batman, une gamme qui connaît un joli succès chez Lego, notamment grâce au film The Lego Movie et plus récemment The Lego Batman Movie.

Concrètement, ce premier kit proposera 321 briques, de quoi assembler une version miniature de la Batmobile, ainsi que deux moteurs et une batterie. Le prix est élevé (159,99 dollars), mais une fois assemblé, la Batmobile pourra être pilotée depuis n'importe quel smartphone. D'ici la fin de l'année, Lego proposera une mise à jour permettant de modifier les sons ou la vitesse du véhicule, en apprenant les bases du codage aux enfants.