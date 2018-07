Cette semaine, ils nous dévoilent la sixième version de leur vitre ultrarésistante. Et celle-ci est accompagnée de jolies promesses. Selon les créateurs, le Gorilla Glass 6 serait deux fois plus résistant que la vitre précédente, la Gorilla Glass 5. Autrement dit, cela signifie que la vitre pourrait subir 15 chutes à une hauteur de un mètre sans se briser.

Avec des téléphones toujours plus fins, et aux écrans souvent bords à bords, la moindre chute peut être fatale. Le smartphone glisse de la poche, tombe sur un coin et il faut absolument le faire réparer. C’est ce genre de situations que souhaitent éviter les ingénieurs de l’entreprise Corning, créateurs du Gorilla Glass.

Avec le verre de protection Gorilla Glass 6, votre smartphone pourra survivre à 15 chutes - © Tous droits réservés

La vitre peut également résister à une chute plus importante, mais Corning s’est bien gardé d’indiquer le nombre de mètres ou le nombre de chutes tolérées par la vitre. De plus, on ne connaît pas la résistance aux griffes après ces fameuses chutes. Le téléphone pourrait très bien être en une seule pièce, mais avec un écran griffé…

Quoi qu’il en soit, la vitre est actuellement en production et pourrait intéresser plusieurs constructeurs. Elle pourrait faire ses grands débuts sur une poignée de smartphones en 2019. On parle d’ores et déjà du Galaxy Note 9 de Samsung.