Avec le Self Service Repair, Apple facilite la réparation d’iPhone à la maison

Comme l’explique Apple, le service permettra à la clientèle qui s’en sent capable de procéder à ses propres réparations en ayant accès aux outils et pièces détachées d’origine . Dans un premier temps, cela concerne les gammes iPhone 12 et 13, mais par la suite, la marque proposera également des outils et des pièces pour la réparation des Mac équipés de puces M1.

Pas de prix annoncés

Le programme Self Service Repair sera lancé dans un premier temps aux États-Unis, mais sera étendu à d’autres pays tout au long de 2022. Une boutique sera mise en place pour y commander des pièces. “Ce nouveau Store proposera plus de 200 pièces détachées et outils qui permettront d’effectuer les réparations les plus courantes sur les iPhone 12 et iPhone 13”, annonce Apple.

Malheureusement, la marque à la pomme n’a pas encore communiqué sur les prix. Mais indique qu’à la suite de la réparation, “les personnes renvoyant les pièces usagées en vue d’un recyclage recevront un crédit sur leur achat.” Un bon point pour l’environnement.