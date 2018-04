Avec le projet Zanzibar, Microsoft souhaite donner vie à vos jouets

Mélanger le réel et le virtuel, voilà l'idée de ce projet développé par Microsoft. À l'aide d'un tapis spécial, le programme est capable de reconnaître chaque objet posé dessus. Les interactions dans le réel sont alors retranscrites en temps réel sur l'écran.

C'est une équipe anglaise qui s'est penchée sur le développement de ce tapis qui combine plusieurs technologies, comme le multitouch (à la manière des écrans de nos smartphones) ou le NFC (Near Field Communication, ou communication en champ proche, utilisé notamment par les systèmes de payements sans contacts).

À la différence des figurines Skylanders, Lego Dimensions, Disney Infinity ou les Amiibos de Nintendo, qui utilisaient toutes le NFC afin d'être transposées dans leur jeu vidéo respectif, le tapis du projet Zanzibar permet d'utiliser n'importe quel objet. Comme le prouve la démonstration vidéo ci-dessous, de simples Playmobil peuvent être utilisés et reconstitués fidèlement en trois dimensions. Certes, il faudra leur coller un petit autocollant NFC, mais vous n'êtes plus limités par des objets ou figurines conçues uniquement dans ce but.

Microsoft envisage son tapis comme une plateforme de création et d'éducation. Parmi les exemples, on notera la réalisation de films à l'aide d'une petite camera en plastique simulant des angles de vues virtuels, ou encore diverses façons pour les plus petits d'apprendre à compter ou à épeler des mots. La technologie pourrait également être utile à des architectes, qui verraient leurs projets prendre vie en empilant rapidement quelques blocs de bois.

Le tapis Zanzibar est encore au stade de projet à l'heure actuelle, mais les équipes en dévoileront plus à la fin du mois, lors de la conférence ACM CHI qui aura lieu à Montréal.